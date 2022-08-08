Haber : Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İrem Naz Topuz'la sözleşme uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İrem Naz Topuz'la sözleşme uzattı

 - Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İrem Naz Topuz'la sözleşme uzattı

Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından İrem Naz Topuz'la sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından İrem Naz Topuz'la sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bu yana Kadın Basketbol Takımımızın formasını giyen İrem Naz Topuz'un sözleşmesi yenilenmiştir. 2022-23 sezonu sonuna kadar formamızı giyecek olan İrem Naz Topuz'a başarılar dileriz." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

basketbol Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title