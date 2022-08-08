Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İrem Naz Topuz'la sözleşme uzattı Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından İrem Naz Topuz'la sözleşme yenilendiğini duyurdu. Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından İrem Naz Topuz'la sözleşme yenilendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bu yana Kadın Basketbol Takımımızın formasını giyen İrem Naz Topuz'un sözleşmesi yenilenmiştir. 2022-23 sezonu sonuna kadar formamızı giyecek olan İrem Naz Topuz'a başarılar dileriz." denildi. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul basketbol Beşiktaş Spor Haberler

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