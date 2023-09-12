Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Genç Forvet Ceyda Conker'i Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında genç forvet Ceyda Conker'i transfer etti. İstanbul Üniversitesi'nde basketbola başlayan Conker, yeni sezonda Beşiktaş için mücadele edecek.