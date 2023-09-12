Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Genç Forvet Ceyda Conker'i Transfer Etti
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında genç forvet Ceyda Conker'i transfer etti. İstanbul Üniversitesi'nde basketbola başlayan Conker, yeni sezonda Beşiktaş için mücadele edecek.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında genç forvet Ceyda Conker'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Kutup Yıldızı Spor Kulübü'nde forma giyen 18 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı takıma katıldı.
Basketbola İstanbul Üniversitesi'nde başlayan Ceyda Conker, yeni sezonda Beşiktaş için mücadele edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor