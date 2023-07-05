Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı EuroLeague'e ön eleme aşamasında katılacak
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunda EuroLeague Kadınlar organizasyonuna ön eleme aşamasında yer alacak. Eğer ilk turu geçerse grup aşamasına katılacaklar.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip ilk turu geçmesi halinde yoluna EuroLeague'de grup aşamasından devam edecek.Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın ön elemedeki rakibi 9 Ağustos Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor