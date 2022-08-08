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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li forvet Onyenwere'yi transfer etti

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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li forvet Onyenwere'yi transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Nijerya asıllı ABD'li forvet Michaela Onyenwere'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Nijerya asıllı ABD'li forvet Michaela Onyenwere'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2022-2023 sezonu öncesi süren transfer çalışmaları kapsamında 2021'de WNBA'da "Yılın en iyi çaylak oyuncusu" seçilen Onyenwere ile sözleşme imzalandı.

Nijerya'da 1999'da dünyaya gelen 1.83 metre boyundaki forvet oyuncusu, NCAA'de California Üniversitesi'nde forma giydi. 2021 sezonunda WNBA'de 33 maçta New York Libertry forması giyen Michaela Onyenwere, 8,3 sayı ve 2,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. 2021-2022 sezonunda İspanya'nın Spar Citylift Girona takımında forma giyen basketbolcu, burada çıktığı 11 lig maçında 9,7 sayı ve 2,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Michaela Onyenwere son olarak WNBA'de New York Libertry ile 25 maça çıktı ve 5,2 sayı, 2,2 ve 0,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

AA / Emrah Oktay - Spor

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