Beşiktaş, Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Göztepe'den transfer ettiği Junior Olaitan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya, siyah-beyazlı kulübün kapıları açıldı.

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
