Haberler

Beşiktaş, Junior Olaitan'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Junior Olaitan'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Göztepe'den 23 yaşındaki futbolcu Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu bu sezon Göztepe formasıyla 18 maçta 2 gol attı.

Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını sürdürürken Göztepe'den Junior Olaitan'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar, gün içerisinde İstanbul'a getirttiği oyuncuyu renklerine bağladı. Kulüpten konuya dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17'si Trendyol Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçta görev yaptı ve 2 gole imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama