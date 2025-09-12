Beşiktaş, Jota Silva'yı Kiraladı
Beşiktaş, Jota Silva'nın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Nottingham Forest ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Beşiktaş, bugün sabah erken saatlerde İstanbul'a getirdiği Jota Silva'nın transferini açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor