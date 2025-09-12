Beşiktaş, Jota Silva'yı Kiraladı

BEŞİKTAŞ, Jota Silva'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, bugün sabah erken saatlerde İstanbul'a getirdiği Jota Silva'nın transferini açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.