Beşiktaş, Jota Silva'yı Kiraladı

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Nottingham Forest'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı 1 sezonluğuna satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı. Silva, geçen sezon 31 lig maçında 3 golle oynadı.

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralandığı aktarıldı.

Jota Silva, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 31 lig maçında 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
