Beşiktaş, Joao Mario'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Mario, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalarken, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Tüpraş Stadyumu'nda yeni transfer Joao Mario ile bir araya geldi. Yücel, "Hoş geldin" diyerek, Portekizli futbolcuya başarılar diledi. - İSTANBUL