Beşiktaş, Joao Mario'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli futbolcu Joao Mario'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer etti. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, yeni transfer Joao Mario'ya başarılar diledi.
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Mario, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalarken, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Tüpraş Stadyumu'nda yeni transfer Joao Mario ile bir araya geldi. Yücel, "Hoş geldin" diyerek, Portekizli futbolcuya başarılar diledi. - İSTANBUL