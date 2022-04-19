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Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş JK Müzesi, pazartesi günleri hariç diğer günler 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Müze için tam bilet ücreti 65 lira olarak belirlenirken, 6-14 yaş arası çocuklar, öğrenci ve öğretmenler ile 65 yaş üstüne ait indirimli biletler 35 liradan satılacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Pazartesi, Beşiktaş, Spor, Haberler

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