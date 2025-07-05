Beşiktaş, Jens Cajuste ile Anlaştı

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, David Jurasek ve Tammy Abraham'ın ardından orta sahaya Jens Cajuste'yi transfer ediyor. İsveçli futbolcu, Napoli'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak İstanbul'a gelecek.

TAKIMI önemli ölçüde yeniden yapılandırmak isteyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, David Jurasek ve Tammy Abraham'dan sonra üçüncü transferini orta sahaya yapmak üzere. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, İtalyan ekibi Napoli'nin oyuncusu olan ancak geride kalan sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki orta saha Jens Cajuste ile anlaştı ve kulübü ile ödeme planını netleştirmeye çalışıyor. Satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle Beşiktaş'a transferi söz konusu olan Jens Cajuste, defansif orta saha onuyor ve İsveç vatandaşı. 26 yaşındaki futbolcu İsveç Milli Takımı'nın formasını 25 maçta giydi.

Cajuste, Napoli ile ödeme planlarının netliğe kavuşmasının ardından sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a davet edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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