Beşiktaş, Jean Onana'yı transfer etti

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Jean Onana'yı transfer etti. Siyah-beyazlılar, Lens'e 4 milyon 37 bin 500 Euro transfer ücreti ödeyecek. Onana ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.