Beşiktaş, Jean Onana'yı transfer etti
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Jean Onana'yı transfer etti. Siyah-beyazlılar, Lens'e 4 milyon 37 bin 500 Euro transfer ücreti ödeyecek. Onana ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Jean Onana'yı transfer etti.
Siyah-beyazlıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibi Lens'e 4 milyon 37 bin 500 Euro transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.Siyah-beyazlı ekibin Onana ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden de geçti.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor