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Beşiktaş, Jean Onana'yı transfer etti

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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Jean Onana'yı transfer etti. Siyah-beyazlılar, Lens'e 4 milyon 37 bin 500 Euro transfer ücreti ödeyecek. Onana ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Jean Onana'yı transfer etti.

Siyah-beyazlıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibi Lens'e 4 milyon 37 bin 500 Euro transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekibin Onana ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden de geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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