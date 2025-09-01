Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya Kiraladı
Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya'nın Genoa takımına kiralandığını açıkladı. 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli şartlara bağlı satın alma opsiyonu ile kiralanan Onana, Beşiktaş'ta 16 maçta görev aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.
Jean Onana, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı.