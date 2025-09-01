Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya Kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya'nın Genoa takımına kiralandığını açıkladı. 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli şartlara bağlı satın alma opsiyonu ile kiralanan Onana, Beşiktaş'ta 16 maçta görev aldı.

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.

Jean Onana, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı.

