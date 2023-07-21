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Beşiktaş, Jean Onana ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Jean Onana ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Jean Onana ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37 bin 500 avro ödeneceği belirtildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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