Beşiktaş, Jean Onana ile sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Jean Onana ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Jean Onana ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37 bin 500 avro ödeneceği belirtildi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023