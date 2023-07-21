Beşiktaş, Jean Onana ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Beşiktaş, bir süredir gündemde yer alan Jean Onana ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, bir süredir gündemde yer alan Jean Onana ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kamerunlu 23 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.