Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Jean Onana ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Spor Haberleri

Beşiktaş, bir süredir gündemde yer alan Jean Onana ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, bir süredir gündemde yer alan Jean Onana ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kamerunlu 23 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title