Beşiktaş, Jean Onana ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, transfer görüşmelerinde bulunduğu Jean Onana ile resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lens forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Jean Onana, resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lens forması giyen 23 yaşındaki orta saha Jean Onana ile anlaşma sağladı. Cenevre'den kalkan özel uçakla 20.45'te Atatürk Havalimanı'na gelen Kamerunlu futbolcuyu Beşiktaşlı yöneticiler karşıladı. Daha sonra havaalanından ayrılan Onana, konaklayacağı otele doğru hareket etti.