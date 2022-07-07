Jackson Muleka, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard Liege Kulübüne net 3 milyon 350 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1 milyon avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır."

Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen Jackson Muleka, 14 maçta 12 gol attı.