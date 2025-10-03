Beşiktaş, IWBF Avrupa Kupası 3 Finallerine Ev Sahipliği Yapacak
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Kupası 3 finalleri, 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Turnuvada toplam 8 ekip mücadele edecek.
Turnuvada, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın da arasında yer aldığı toplam 8 ekip mücadele edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor