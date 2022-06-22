Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak. AA / Ercan Çakar - Spor Vodafone Park İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.