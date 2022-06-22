Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak
AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.
AA / Ercan Çakar - Spor