Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak - Haberler

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Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Vodafone Park İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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