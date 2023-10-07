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Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, yarın İstanbulspor'u konuk edecek. Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor. Şenol Güneş istifa etti, yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.