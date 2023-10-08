Beşiktaş, İstanbulspor'u 2-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Aboubakar ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.

STAT: Tüpraş

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Bailly (Dk. 30 Necip Uysal ), Amartey, Zaynutdinov, Hadziahmetovic (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Salih Uçan (Dk. 71 Demir Ege Tıknaz), Chamberlain, Ghezzal, Muleka (Dk. 71 Onur Bulut), Aboubakar (Dk. 72 Cenk Tosun)

İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 88 Racine), Loshaj (Dk. 89 Vorobjovas), Muammer Sarıkaya, Ethemi (Dk. 74 Rroca), Mamadou (Dk. 74 Sambissa), Ndao, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 İbrahim Yılmaz)

GOLLER: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 90 (P) Ghezzal ( Beşiktaş )

SARI KARTLAR: Muleka, Hadziahmetovic ( Beşiktaş ) - Duhaney, Sambissa ( İstanbulspor )

Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Aboubakar ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.

6'ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden verdiği pasla cezası içinde topu şık bir şekilde öne alan Aboubakar, sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21'inci dakikada Zaynutdinov'un pasıyla sol kanattan çizgiye inen Hadziahmetovic yerden içeri çevirdi. Altıpasın içinde Chamberlain'in ayak koyduğu top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Duhaney, içeri kat ederek pasını sol taraftaki Ali Yaşar'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

58'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta Muleka ortasını yaptı. İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinin hemen üstünde Tayfur'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Loshaj'ın eline çarpınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Numanoğlu, penaltı kararını iptal etti.

76'ncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Zaynutdinov pasını ceza yayı üstündeki Cenk'e verdi. Cenk Tosun'un üstünden atladığı topu önünde bulan Ghezzal şutunu çekti. Kaleci Jensen'den dönen topu Onur Bulur boş ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

87'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ghezzal'ın şutu sonrasında ceza alanında oluşan karambol sonrasında Cenk Tosun, Muammer Sarıkaya'nın müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90'ıncı dakikada Ghezzal penaltı vuruşunda kaleci Jensen ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

BAILLY DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte Fildişili Eric Bailly, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, mücadelenin 29'uncu dakikasında ön alanda baskı yaptığı pozisyonun ardından omzundan sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli savunmacının yerine 30'uncu dakikada Necip Uysal oyuna dahil oldu. Necip'in oyuna girmesinin ardından karşılaşmaya kaptan olarak başlayan Vincent Aboubakar, pazubandı Necip Uysal'ın koluna katkı. Kamerunlu futbolcunun bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük alkış aldı.

BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GALİP

Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maçtan galip ayrıldı. Daha önce ligde aldığı galibiyetlerin ardından puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Konyaspor'un ardından İstanbulspor'u da 2-0'lık skorla mağlup ederek üst üste ikinci maçtan 3 puanla ayrıldı.

NECİP TAKIMI TRİBÜNLERE GÖTÜRDÜ

Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Necip Uysal, takımı tribünlere götürdü. Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, karşılaşma boyunca taraftarlar yönetimi istifaya davet edip, oyuncuları da protesto etmişti. Mücadelenin ardından takım kaptanı Necip Uysal, takım arkadaşlarını tribünlere götürdü. Siyah-beyazlı oyuncular, Necip Uysal'ın önderliğinde tribünleri gezdi. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, takımın başında maça çıkan Burak Yılmaz'ı da mücadele sonrasında tribünlere çağırdı.