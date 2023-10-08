Beşiktaş, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Aboubakar ve Ghezzal'ın attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly (Dk. 30 Necip Uysal), Amartey, Zainutdinov, Hadziahmetovic (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Salih Uçan (Dk. 71 Demir Ege Tıknaz), Ghezzal, Chamberlain, Muleka (Dk. 71 Onur Bulut ), Aboubakar (Dk. 71 Cenk Tosun)

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 89 Coly), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 89 Vorobjovas), Mamadou (Dk. 74 Sambissa), Ethemi (Dk. 74 Rroca), Ndao, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 İbrahim Yılmaz)

Goller: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 90 Ghezzal (Penaltıdan) ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 47 Muleka, Dk. 54 Hadziahmetovic ( Beşiktaş ), Dk. 73 Duhaney, Dk. 90+9 Sambissa ( İstanbulspor )

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

52. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ndao'nun pasında Ali Yaşar'ın ceza yayının solundan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

58. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yaptığı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Loshaj'dan döndü. Bu oyuncunun topa koluyla temas ettiğine karar veren hakem Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, topun Loshaj'ın karnına temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

76. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ghezzal'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top, kaleci Jensen'den döndü. Pozisyonun devamında Onur Bulut'un altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Onur Bulut'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

87. dakikada siyah-beyazlı takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Muammer Sarıkaya ile girdiği ikili mücadelede Cenk Tosun'un yerde kalması üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.