Beşiktaş-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-İstanbulspor maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı. Aboubakar'ın golüyle Beşiktaş öne geçti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly (Dk. 30 Necip Uysal), Amartey, Zainutdinov, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Mamadou, Ethemi, Ndao, Emir Kaan Gültekin
Gol: Dk. 6 Aboubakar ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş- İstanbulspor maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
21. dakikada siyah-beyazlı takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Hadziahmetovic'in soldan ortasında arka direkte Chamberlain'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.