Beşiktaş, İstanbulspor maçı için kampa girdi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Maç yarın saat 16.00'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı.
Beşiktaş, ligin 8'inci haftasında yarın saat 16.00'da Beşiktaş Park'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor