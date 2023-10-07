Beşiktaş, İstanbulspor maçı için kampa girdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. - İSTANBUL