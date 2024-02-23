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Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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