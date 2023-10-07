Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazır
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek maç için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı ve taktik çalışmalar yaparak kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, ısınma koşuları sonrasında bir süre pas idmanı yaptıktan sonra taktik çalışmalar yaparak günü noktaladı ve kampa girdi.
Kaynak: AA / Spor