Haberler

Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazır

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek maç için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı ve taktik çalışmalar yaparak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, ısınma koşuları sonrasında bir süre pas idmanı yaptıktan sonra taktik çalışmalar yaparak günü noktaladı ve kampa girdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Burak Yılmaz İstanbulspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

title