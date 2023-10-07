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Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek maç için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı ve taktik çalışmalar yaparak kampa girdi.