Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Haberleri
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 8 Ekim Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Beşiktaş, yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1,5 saat sürdü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek.