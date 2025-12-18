Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig 19. haftasında İstanbul Gençlikspor'u 42-34 mağlup etti. İlk yarıyı 17-16 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, maç sonunda rahat bir galibiyet elde etti.
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu İstanbul Gençlikspor'u 42-34 yendi.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip, 17-16 önde tamamladı. Beşiktaş, karşılaşmadan 42-34 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor