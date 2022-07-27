Beşiktaş İspanya kampını tamamladı Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabı olan İspanya kampını bitirdi. Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabı olan İspanya kampını bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, Alicante Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket ediyor. 20 Temmuz'da başlayan İspanya kampında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Wolverhampton Wanderers'a 3-0, Deportivo Alaves'e de 2-1 mağlup oldu. İspanya kampında Francisco Montero ve Umut Meraş, çeşitli sakatlıklar yaşayarak son antrenmanlara katılamadı. Sakatlık geçiren oyunculardan Kenan Karaman ise tedavisi için İstanbul'a gönderildi. Öte yandan, kampa siyah-beyazlı takımla başlayan Rıdvan Yılmaz ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transferi sonrası kamptan ayrıldı. Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile oynayacak. Spor AA / Murat Karadağ İstanbul Beşiktaş İspanya Futbol Spor Haberler

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