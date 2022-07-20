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Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

Yeni sezon kamp çalışmaları için bugün İspanya'ya gelen siyah-beyazlı ekip, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Yeni sezon kamp çalışmaları için bugün İspanya'ya gelen siyah-beyazlı ekip, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

La Nucia'daki antrenman sahasında teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve egzersiz çalışmalarıyla başladı. İlk 30 dakikası basına açık olan idmanın, ikinci bölümünde kısa bir süre sahada kurulan istasyonlarda çalışan siyah-beyazlı ekip, dört gruba ayrılarak tek pas temelli minyatür kale maç yaptı.

Futbolcularıyla saha içinde bir toplantı yapan teknik direktör Ismael, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan'ı takım arkadaşlarına alkışlattı.

Antrenmana tüm oyuncular katılırken, Romain Saiss özel programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazılı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Valerien Ismael İspanya Spor Haberler

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