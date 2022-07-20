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Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı

Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, İspanya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 20.00'de ilk yarım saati basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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