Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı. Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, İspanya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 20.00'de ilk yarım saati basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.