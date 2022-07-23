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Beşiktaş, İspanya'da çalışmalarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, İspanya'da çalışmalarına devam ediyor

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'nın Alicante bölgesinde devam eden Beşiktaş, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Bugünkü maçta oynayacak olan oyuncular duran top çalışması yaptı. Diğer oyuncular istasyon çalışması, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 20.00'de Estadi Olimpic Camilo Cano Stadı'nda Wolverhampton Wanderers ile hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Beşiktaş İspanya Spor Haberler

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