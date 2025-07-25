Beşiktaş, Irkçı Mesajlar Gönderen Taraftar İçin Disiplin Soruşturması Başlattı

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Beşiktaş Kulübü, Shakhtar Donetskli futbolcu Kevin'e ırkçı mesajlar atan kongre üyesi taraftar ile ilgili disiplin soruşturması başlattı. Kulüp, ırkçılığa karşı duruşunu vurguladı.

Beşiktaş Kulübü, Shakhtar Donetskli futbolcu Kevin'e sosyal medyadan ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesi taraftarın ihracı için disiplin soruşturması başlattı.

Kulübün açıklamasında, "UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibimiz Shakhtar Donetsk'in futbolcusu Kevin'e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki kongre üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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