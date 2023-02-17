Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Josef De Souza: Beni bu güne kadar en çok Beşiktaş sevdi

Beşiktaş'tan ayrılan Josef De Souza, ayrılık sürecini anlatarak açıklamalarda bulundu. Son kez duygularını aktardığını belirten Souza, "Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Beşiktaş'ı gerçekten çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız." dedi.

Türkiye'nin yıkımı yaşattığı deprem felaketine de değinen Souza, "Maalesef Türkiye çok yıkıcı bir olay yaşadı. Bütün dünya gözünü buraya çevirmiş durumda. Türk halkı yaşadığı en büyük trajediyi yaşadı belki de. Ben de o bölgeye gittiğim ve onlara biraz olsun destek olduğum için kendimi mutlu hissediyorum." dedi.

"KALBİME DOKUNDU"

Kalbimi acıtan birçok hikayeye tanık oldum diyen Souza, "Gerçekten kalbime dokundu insanların bu durumu. Ben depremde yakınlarını kaybetmiş insanlara destek vermek istedim. Orada bir söz verdim. Onlara destek olmaya devam edeceğim. Belki bir yıl sonra herkes unutacak ama o çocuklar bu acıyı hiç unutmayacak. Türkiye'de olmadığım dönemde de başları dik yürümeleri için elimden geleni yapacağım." dedi.

"YARDIM ETMEMEK İLLEGALDİR"

Çok zor bir dönem olduğunu belirten Josef, "İnsanlar bana şunu çok sordu, 'Neden kendi banka hesabın üzerinden yardım topluyorsun?'. Bunu yaptım çünkü orada gidip, birebir dokunduğum çocuklara yardım gitsin istedim. Büyük bir kriz dönemi yaşanıyor. Kriz dönemlerinde kesinlikle yardım etmemek illegaldir." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN BİR KIZ ÇOCUĞU EVLAT EDİNMEK İSTEDİM"

Her zaman bir kız çocuğu evlat edinmek istemişimdir diyen Souza, "Türkiye'de devam edebilirsem bunu yapabileceğimi öğrendim. Türkiye'de olamadığım için bu süreci başlatamıyoruz. Ama ayrılsam da o çocukların daha iyi bir hayat yaşaması için elimden geleni yapacağım." dedi.

"BEŞİKTAŞ BANA İNANDI"

Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Beşiktaş'ı gerçekten çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız. Beşiktaş bana Türkiye'ye geri dönüşün kapılarını açan takım oldu diyerek devam eden Josef, "Büyük şükranlarımı sunuyorum ve saygı duyuyorum bu kulübe. Erdal Torunoğulları'na da beni Beşiktaş'a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler. Arabistan'dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı." ifadelerini kullandı.