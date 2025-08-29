Beşiktaş'ın Yeni Transferi Tiago Djalo İlk Antrenmanına Çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Tiago Djalo, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün açıklamasına göre dün UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dünkü Lausanne müsabakasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

İtalya'nın Juventus takımından 3 yıllığına kadroya katılan Portekizli savunma oyuncusu Djalo, yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarınki antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.