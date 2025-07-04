Beşiktaş'ın Yeni Transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ni Ziyaret Etti

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ni Ziyaret Etti
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Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ni ziyaret ederek ihtişamına hayran kaldı. Ziyaretin görüntüleri kulüp tarafından paylaşıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ne ziyarette bulundu. Siyah-beyazlı kulübün Abraham için hazırladığı ve dijital mecralarından paylaştığı videoya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği Ayasofya Camii'ni gezdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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