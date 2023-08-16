Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, tercihini hissettikleri için Beşiktaş'ı seçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, Beşiktaş'ı tercih etme sebebini açıkladı. Rashica, Beşiktaş'ın kendisini istediklerini hissettirdiğini ve Türkiye'ye mutlu olduğu yere geri dönmek istediğini belirtti. Ayrıca, Beşiktaş taraftarının atmosferinin çok iyi olduğunu ve Türkiye'deki taraftarların bambaşka bir seviyede olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, "Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim" dedi.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Milot Rashica, Beşiktaş YouTube'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu, 6-7 yaşından beri futbol oynadığını belirterek, "Kartal, ulusal sembolümüz, Arnavutluk ve Kosova halkı için bir semboldür. Kartal işareti yaptığımızda bizi görenler kim olduğumuzu biliyordur. Bu bayrağımızı görenler için de geçerli. Gollerimi kartal işareti yaparak kutladım, kutluyorum. Hepimiz için çok özel bir anlamı var" diye konuştu.

"Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim"

Beşiktaş'a transfer sürecini de anlatan Rashica, "Beşiktaş'la görüşmelere başladığımız ilk andan itibaren bana saygı duydular ve beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için en önemli şey buydu ve Türkiye'ye, mutlu olduğum yere geri dönmek istedim. Ben ve ailem, burayı gerçekten çok sevdik ve burada iyi zaman geçirdik. Kulübün bana sunduğu plan ve projeler de çok iyiydi. Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş stadının atmosferinin çok iyi olduğunu ifade eden Kosovalı oyuncu, Türkiye'deki taraftarların bambaşka bir seviyede olduğunu söyledi.

"11 numara sevdiğim bir numara açıkçası"

Siyah-beyazlı takımda birçok gol ve asist yapmayı istediğini ifade eden Rashica, "Hangi pozisyonda oynadığım pek fark etmiyor açıkçası. Takımıma yapabileceğim en iyi katkıyı yapmaya çalışıyorum. Bu sadece gol ve asist değil elbette, sahaya çıktığımda yapabileceğim her şey aslında. Daha önce de 11 numarayı giyiyordum, sevdiğim bir numara açıkçası. Bu numarayı alabileceğimi söylediler, bunun için de mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı izledim, iyi bir başlangıç yaptık. Umarım sonuna kadar böyle gider ve şampiyonluk kupasını kaldırırız. Taraftarlarımızı stadımızda bizi desteklerken görmek için sabırsızlanıyorum. Takıma en iyi katkıyı yapmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Rashica, Türkiye ile Kosova'nın hemen hemen aynı kültüre sahip olduğunu da ifade ederek, Türkiye'de olmaktan keyif aldığını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL