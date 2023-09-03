Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, Süper Lig'de ilk golünü attı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kosovalı futbolcu Milot Rashica, siyah-beyazlı forma ile ilk golünü Süper Lig'de Sivasspor karşısında kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıların 2. golü yeni transfer Milot Rashica'dan geldi. Müsabakanın 40. dakikasında sahneye çıkan Rashica, sol taraftan Vincent Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27 yaşındaki futbolcu böylece siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Kosovalı futbolcu, 63. dakikada yerini Bahtiyar Zaynutdinov'a bıraktı. - İSTANBUL