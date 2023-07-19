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Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Lyanco, İstanbul'a geldi. Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco Vojvonic ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından Lyanco, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla saat 20.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı yetkilerin karşıladığı Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sözleşmeye imza atması bekleniyor.

- Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Lyanco, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco Vojvonic ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından Lyanco, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla saat 20.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı yetkilerin karşıladığı Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lokman Sarıkurt - Spor

İstanbul Beşiktaş England Londra Spor Haberler

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