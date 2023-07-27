Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana ve genç oyuncu Demir Ege Tıknaz ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana ve alt yapıdan yetişen genç oyuncu Demir Ege Tıknaz, KF Tirana karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana ile karşılaşan Beşiktaş, Arnavut ekibini 3-1 yendi. Siyah-beyazlılarda, sezon başında Fransız ekibi Lens'ten kadroya dahil edilen Jean Onana ve altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Jean Onana, 63. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu, Demir Ege Tıknaz ise 90+2. dakikada Jackson Muleka'nın yerine sahaya çıktı. - İSTANBUL