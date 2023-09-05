Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi. Yoğun yağış nedeniyle uçağının rötar yapmasıyla İstanbul Havalimanı'na ulaşan Bailly, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı ve konaklayacağı otele geçti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi
Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı ekip, dün akşam transferini açıkladığı Eric Bailly'i İstanbul'a getirdi. Manchester'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor