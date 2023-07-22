Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey'den açıklama

Beşiktaş'ın Ganalı yeni transferi Daniel Amartey, takım arkadaşlarıyla ilgili olumlu şeyler söylediğini ve taraftarları mutlu etmek için elinden geleni yapacağını belirtti. Ayrıca, hangi pozisyonda oynarsa oynasın hocasının kararına saygı duyacağını ifade etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten keyif alacağını düşünüyorum. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Beşiktaş'ın Ganalı yeni transferi Daniel Amartey, siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Transfer olmadan önce bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng ve Bernard Mensah'ın yanı sıra takım arkadaşı Rachid Ghezzal ile konuştuğunu anlatan Amartey, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş Stadı çok güzel bir stat ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım kulüp hakkında çok olumlu şeyler söylediler. İngiltere'de onlara karşı oynama fırsatı bulmuştum. Onların nasıl oynadığını biliyorum. Şimdi Rachid Ghezzal ile aynı takımda mücadele edeceğiz. Bizim için iyi bir fırsat olacak. Leicester'da Rachid Ghezzal ile iyi bir arkadaşlığımız vardı. Daha önce söylediğim gibi, onunla konuşmuştum. Onu aradım ve kulüp hakkında bilgi aldım. Onunla tekrar buluştuğum için mutluyum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten keyif alacağını düşünüyorum. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIN KARARINA SAYGI DUYARIM"

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023