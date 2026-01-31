Haberler

Kristjan Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü

Kristjan Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, yeni transferi Kristjan Asllani, ilk maçında 76. dakikada oyuna girdi ancak 82. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Asllani, bir lig maçında en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Beşiktaş'ın İtalya Serie A takımlarından Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Konyaspor maçının 76. dakikasında oyuna dahil olup ilk kez siyah-beyazlı formayı giyerken, 82. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kartal'ın yeni transferi Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. 76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Arnavut futbolcu, Tüpraş Stadyumu önünde taraftarın önüne çıktığı ilk maçta 77. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golde de ceza sahasına ortayı yapan isimdi.

Asslani, 82. dakikada ise rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kristjan Asllani, Ryan Babel'in 2017 yılının ekim ayında oynanan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna girdikten 3 dakika sonra kırmızı gördüğü maçın ardından bir lig müsabakasında en hızlı kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum

Maç sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum