Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic ilk antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Kulüp, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.