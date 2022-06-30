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Beşiktaş'ın yeni sezon formaları satışa sunuldu

AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş'ın yeni sezon formaları satışa sunuldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu formaları satışa sunuldu.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu formaları satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulübün 120. yılının da kutlanmaya başlayacağı yeni sezonda "#SiyahBeyazınPeşinde" sloganıyla formalarda dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapıldı.

Yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma seti ise 679 liradan satışa çıkarıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

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