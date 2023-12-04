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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

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Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat seçildi. Arat, 7 bin 271 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başlayacak.

Beşiktaş'ın yeni Başkanı Hasan Arat'ın yönetiminde yer alan Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar, DHA'ya özel konuştu

- Hüseyin Yücel: Kazanan Beşiktaş oldu

"Diğer kulüplere örnek olacak bir davranış sergilendi"

- Feyyaz Uçar: Derbi galibiyetiyle başlamak yönetim adına çok keyifli olur

"Seçim, Beşiktaş'a yakışır biçimde oldu"

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanı Hasan Arat oldu. Hasan Arat; 7 bin 271, Serdal Adalı; 4 bin 557 oy aldı. Bu sonuçla Arat, Beşiktaş Kulübü'nün 35'inci başkanı seçildi.

Siyah-beyazlı takım, günü izinli geçirecek. Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları yarın yapılacak antrenman ile başlayacak.

SÜPER LİG

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI

A Milli Kadın Futbol Takımı, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde "Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar" konulu panele katılacak.

GALATASARAY

18.00 Bir mücevher markasının reklam yüzleri olan sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli santrforu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, yapılan işbirliğinin basın toplantısına katılacak.

BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 Bursa Uludağ - İlkem Yapı Tarsus Spor

VOLEYBOL

Efeler Ligi

13.00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Hatay Büyükşehir Belediye

16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Bigadiç Belediye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Hasan Arat Beşiktaş Basketbol Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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