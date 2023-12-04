Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat seçildi. Arat, 7 bin 271 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başlayacak.
Beşiktaş'ın yeni Başkanı Hasan Arat'ın yönetiminde yer alan Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar, DHA'ya özel konuştu
- Hüseyin Yücel: Kazanan Beşiktaş oldu
"Diğer kulüplere örnek olacak bir davranış sergilendi"
- Feyyaz Uçar: Derbi galibiyetiyle başlamak yönetim adına çok keyifli olur
"Seçim, Beşiktaş'a yakışır biçimde oldu"
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanı Hasan Arat oldu. Hasan Arat; 7 bin 271, Serdal Adalı; 4 bin 557 oy aldı. Bu sonuçla Arat, Beşiktaş Kulübü'nün 35'inci başkanı seçildi.
Siyah-beyazlı takım, günü izinli geçirecek. Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları yarın yapılacak antrenman ile başlayacak.
SÜPER LİG
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI
A Milli Kadın Futbol Takımı, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde "Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar" konulu panele katılacak.
GALATASARAY
18.00 Bir mücevher markasının reklam yüzleri olan sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli santrforu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, yapılan işbirliğinin basın toplantısına katılacak.
BASKETBOL
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.00 Bursa Uludağ - İlkem Yapı Tarsus Spor
VOLEYBOL
Efeler Ligi
13.00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Hatay Büyükşehir Belediye
16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Bigadiç Belediye