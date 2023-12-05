Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, mazbatasını aldı

Hasan Arat : Artık kulüp içerisinde çekişme ve rakipleşme yok

" Beşiktaş'a hizmet etmek onudur"

"Çebi ve yötenimine sıkıntılı süreçte ellerini taşın altına koydukları için camiamız minnettardır"

"Taraftarlarımız rahat olsunlar"

"Önümüzdeki haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız"

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü'nde 35'inci Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı. Düzenlenen törene; Başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, divan Kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri katıldı.

Seçimin geride kaldığını ifade eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Biz bir aileyiz. Beşiktaş büyük bir camia. Seçime ilgi büyüktü ve güzel bir katılım oldu. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a en yakışır neresiyse, orada yapacağız. Divan kurulumuz da bundan sonra başka bir yerde Beşiktaş'a yakışır bir yerde. Beşiktaş'ın davası hepimizindir. Pazar günü tüm kurullarımız Beşiktaş'a yakışır halde olmuştur. Burada bulunmak büyük bir onur. Bayrağımız ve Atatürk ilkelerinin her zaman koruyucusu ve destekçisi olacağız. Kulüp çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kimsenin ekmek parasıyla oynamaya gelmedik. Tüm kurullar ile oturup konuşacağız. Şu anda Samet hoca, Ümraniye'ye doğru hareket ediyor. Feyyaz Uçar da toplantıdan hemen sonra oraya geçecek. Biz çalışmaya başladık. Artık kulüp içerisinde çekişme ve rakipleşme yok. Biriz ve hep birlikte hareket edeceğiz. Yönetimimiz boyunca çok şeffaf bir yol izleyeceğiz. Arkadaşlarımız hepsiyle gurur duyuyorum. Hepimizin yolu açık olsun" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A HİZMET ETMEK ONUDUR"

Hasan Arat, Beşiktaş camiasının çıkarları için Serdal Adalı ile işbirliğine her zaman hazır olduğunu dile getirerek, "Bu seçimde çok güzel şeyler yaşandı. Türk spor tarihine geçtiğini düşünüyorum. İki rakibin destekçileri Akatlar'da birlikte tezahürat yaptı. Bu çok önemli bir şeydir. Biz Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Öyle de devam edeceğiz. Biraz önce Serdar Adalı ile telefon görüşmesi yaptık. Kendilerinin yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız ile iletişim halinde olacağız. Bir dönem kapanmış, yeni bir dönem başlamıştır. Bize gösterilen sevginin verilen desteğin karşılığını vermek için çalışacağız. Büyük hedeflerimiz var. Bunlar için çalışacağız. Beşiktaş'a hizmet etmek onudur" şeklinde konuştu.

"ÇEBİ VE YÖTENİMİNE SIKINTILI SÜREÇTE ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYDUKLARI İÇİN CAMİAMIZ MİNNETTARDIR"

Eski yönetim hakkında da konuşan Arat, "Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve hepsinin ailelerine teşekkür ediyorum. Sıkıntılı süreçte ellerini taşın altına koydukları için camiamız minnettardır" dedi.

"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"

Siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Hasan Arat, "Taraftarlarımız artık rahat olsunlar. Artık bir çekişme halinde değiliz içimizde. Hafta sonu önemli bir derbi maçımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Pazar günü gerçekleşen seçimde de Beşiktaş'ın ne kadar demokratik bir camia olduğunu herkese göstermiş olduk" diye konuştu.

"MEDYAYA KARŞI SON DERECE ŞEFFAF BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"

Başkan Arat, siyah-beyazlı kulübün basın ile ilişkisinin daha düzgün ve titiz yapılacağını dile getirerek, "Takım ile ilgili soru ve taleplerinizi artık Samet (Aybaba) ve Feyyaz (Uçar) hoca ile görüşmenizi istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Beşiktaş Futbol Takımı'nı sadece Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar konuşacak. Bugünden itibaren ben herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmayacağım. Sadece kulübün sosyal medya grupları bu konuda aktif olacak. Medyaya karşı son derece şeffaf bir Beşiktaş olacak" şeklinde konuştu.

"CENTİLMENLİĞİMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERMEMİZ LAZIM"

9 Aralık Cumartesi günün oynanacak Fenerbahçe maçında takıma güvendiğini belirten Arat, "Seçimden hemen sonra Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olmamız büyük bir şey. Hafta sonu taraftarımızın stadyumu dolduracağına inanıyorum. Takımımızın iyi bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Fenerbahçe karşısında centilmenliğimizi tüm Türkiye'ye göstermemiz lazım. Beşiktaş büyük bir kulüp. Misafirlerimizi güzel ağırlayalım" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Arat, genel olarak yönetim kurulu üyelerinin futbolun içine girmeyeceğini dile getirerek şunları söyledi: "Samet hoca, cuma günü takımı ve Rıza hocayı ziyaret etmemi istedi. Arkadaşlarım ile değerlendirip karar vereceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Bir an önce futbol takımımızı toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en büyük taraftarıdır. Her inişin bir çıkışı vardır. Beşiktaş büyük camiadır. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Ben yönetim kuruluma da güveniyorum. Kulübümüz hızlı bir şekilde toparlanacaktır."

Beşiktaş'ın daha fazla üyeye sahip olması gerektiğini belirten Hasan Arat, "Beşiktaşlılara sesleniyorum. Özellikle kadınlar ve öğrenciler kongre üyelikleri konusunda hızlı hareket etsinler. Çünkü çoğalmamız lazım. Beşiktaş'ın büyüklüğünü kongre üyelerinin katılımı gösterdi. Tarihi bir kongre oldu. Bu büyük marka, arma dünyaya örnek olsun" diye konuştu.