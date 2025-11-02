Haberler

Beşiktaş'ın Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: "Özgüven kaybı yaşıyoruz"

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maç sonrası takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 26'ncı dakikada gördükleri kırmızı kartın ardından zorlandıklarını ve özgüven kaybı yaşadıklarını belirtti.

BEŞİKTAŞ Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz "26'ncı dakikaya kadar iyiydik ama kırmızı kart gördük ve haklı bir karttı. Farklı oyuna dönmek zorunda kaldık. Gol attığımızda bile tedirginlik oluyor. Takımda özgüven kaybı yaşıyoruz. Sergen hoca bunu düzeltmeye çalışıyor" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Murat Kaytaz, "Öncelikle hafta boyunca taktik planlamamızda hocanın mantalitesini ve topu kaybettiğimizde baskı yapıp topu kazanmasını aynı zamanda Beşiktaş'a yakışır oyun üzerinde durduk. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. 26'ncı dakikaya kadar iyiydik ama kırmızı kart gördük ve haklı bir karttı. Farklı oyuna dönmek zorunda kaldık. Gol attığımızda bile tedirginlik oluyor. Takımda özgüven kaybı yaşıyoruz. Sergen hoca bunu düzeltmeye çalışıyor. 2-2 olduğunda maç temasını artırmamız gerekiyordu. 2'nci bölgede agresif savunmayı uyguladık. Fenerbahçe'yi analiz yaptığımızda Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığını görmüştük. B planına döndük. Burada pozisyon vermedik rakibe. Futbolda bireysel hatalar çok normal ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. İnanın elimizden geleni yapıyoruz. Tek söyleyeceğim şu; Taraftarımız Beşiktaş'ın siyahını yaşıyor. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sergen Yalçın'a inanmaya devam edin. Bize güvenin demek istiyorum taraftarımıza" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEKİ KADRODAN EN YÜKSEK VERİMİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ellerindeki kadrodan en yüksek verimi almaya çalıştıklarını aktaran Kaytaz, "Takımımdaki tüm oyuncular bizim için değerli. Şampiyon olduğumuz dönemde takımın topa sahip olma kültürü vardı. Bunun üzerine hocamız biraz sancısız şekilde o dönemi atlattı. Ancak şuan takım öyle değil ve geçiş oyununda zorlanıyoruz. Kasımpaşa maçında özellikle Kasımpaşa'nın tek pozisyonu gol oldu. Biz de 4-5 pozisyonu kaçırdık. Daha fazla teması getirmeye çalışıyoruz. Orkun'un atılmasından sonra ortada sıkıntı yaşadık. Salih konusunda biz ilk geldiğimiz dönemde yollarımızı ayırmıştık. Şu an en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz oyuncularımızdan. Elimizdeki kadrodan en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Her oyuncu değerli" sözlerini sarf etti.

Murat Kaytaz sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Sergen Yalçın ilk kez kırmızı kart yemedi. Hocayla çok zaman geçiriyoruz. Ekibindeki her profesyonele inanan ve onların işine karışmayan ve saygı duyan bir insan. Biz hocaya farklı seçenekler sunduk. O da düşündü 10 kişi kaldığınızda Fenerbahçe'ye karşı üretmek zor. Ama görmüşsünüzdür biz topu alıp pozisyon ürettik. Bu oyunu çok oynamak istemiyoruz ama oyuncuların özgüven eksikliğinden dolayı kırılmaktan korkuyorlar. Öne geçiyoruz hemen kaybetmeme psikolojisine bürünüyorlar. Biraz daha haraketli olmamız gerektiğini söylüyoruz. Oyuncu sonuna kadar zorluyor. Biz toparlayacağımıza inanıyoruz. Şunu da söyleyeyim Sergen hoca kırmızı kart gördü ama Tedesco aynı durumdayken sarı kart verdiler. Beşiktaş'a farklı Fenerbahçe'ye farklı ve Galatasaray'a farklı mı kural işliyor? Beşiktaş taraftarı bizi desteklemeye devam etsin"

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Murat Kaytaz açıklamalar

