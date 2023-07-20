Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu Rakibi Belli Oldu

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Arnavutluk'tan KF Tirana oldu. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ilk maçta Beşiktaş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Arnavutluk'tan KF Tirana oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar Tirana ile karşılaşacak. Maçlar çift maç eleme usulüne göre 27 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ilk maçta Beşiktaş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL